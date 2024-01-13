13 января 2024, 20:28
Российские «Солнцепеки» уничтожили опорные пункты ВСУ у Новомихайловки
Минобороны: ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил опорные пункты ВСУ у Новомихайловки
Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» российских Вооруженных сил уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР. Минобороны РФ опубликовало в Telegram-канале видео работы тяжелой огнеметной системы.
«Защитить врага от удара „Солнцепека“ не способны ни глубина окопов, ни толщина бетонных плит и перекрытий. При взрыве термобарического снаряда температура вокруг достигает нескольких тысяч градусов Цельсия», — отметили в министерстве.
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Огромное давление и сильный жар испепеляет живую силу и технику противника. В районе Новомихайловки расчеты ТОС-1А группировки войск «Восток» уничтожили укрепления украинских боевиков, облегчив работу российским штурмовым подразделениям, добавили в Минобороны.
Ранее российские «Солнцепеки» уничтожили блиндажи с бронетехникой ВСУ на Купянском направлении. Орудия стреляли с расстояния более 4,5 километра, после чего расчеты поменяли дислокацию.
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