Спецоперация 02 мая 2023, 03:24 Российские солдаты уничтожили бывшего морпеха США в боях за Артемовск CNN: воевавший на стороне ВСУ бывший морпех США Купер Эндрюс погиб под Артемовском РИА «Новости»

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Российские военные в боях за Артемовск ликвидировали американского наемника, воевавшего на стороне ВСУ. Бывший морской пехотинец 26-летний Купер «Харрис» Эндрюс погиб в апреле, сообщил телеканал CNN со ссылкой на мать военного.

Женщина рассказала, что ее сын присоединился к «Иностранному легиону» осенью 2022 года. Несмотря на то, что его контракт закончился в марте, солдат решил остаться на Украине.

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В конце апреля Эндрюса ранили из миномета на простреливаемой российскими военными так называемой «Дороге жизни», которую украинцы используют для доставки резервов и продовольствия. Однако утверждать это наверняка нельзя, так как тело его еще не нашли из-за активных боев в городе.

При этом в Госдепартаменте США подтвердили смерть американского гражданина на Украине, но имени его в ведомстве не назвали.

Ранее стало известно о ликвидации двух наемников из Канады также под Артемовском. Один из погибших — военнослужащий Кайл Рональд Портер, ранее служивший в канадской армии. Имя другого — Коул Зеленко.