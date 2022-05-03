Российские солдаты нашли пыточную в кафе в Херсонской области

Херсонская область постепенно переходит под контроль Вооруженных сил РФ. Сотрудники российских структур недавно проводили рейд, в ходе которого обнаружили пыточную камеру украинских националистов. Она располагалась в бывшем кафе. О находке сотрудник силовых структур РФ рассказал РИА «Новости».

«Заминированное тело, предположительно, российского военнослужащего было найдено в подвале придорожного кафе „Старый дуб“ на трассе М-14 в Зеленовке. На трупе обнаружены остатки военного обмундирования Вооруженных сил России. Тело человека без ног, со следами пыток и перерезанной гортанью», — сказал он.

Сотрудник российских силовых структур рассказал, что по всей территории кафе разбросаны шприцы. В них могут быть запрещенные вещества. Также участники рейда обнаружили большое количество пластиковой транспортировочной укупорки для Javelin. Этими противотанковые комплексы ВСУ получают от США. В кафе нашли и другие боеприпасы. Среди них — мины и тротил.