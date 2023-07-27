Спецоперация 27 июля 2023, 15:35 Российские солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма — Путин Президент Путин заявил о массовом героизме военных при отражении контрнаступления ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные продемонстрировали пример массового героизма во время отражения наступления ВСУ на Запорожском направлении, заявил президент Владимир Путин. Он объяснил, что солдатам и офицерам удалось отразить вражеские атаки и уничтожить технику противника, сообщили «Известия».

Глава государства рассказал о попытках наступления ВСУ днем ранее. По его словам, бои проходили в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа. Солдаты и офицеры продемонстрировали «лучшие примеры массового героизма», подчеркнул президент.

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Он уточнил, что украинские военные попытались вернуть брошенную технику, а также раненных сослуживцев и тела погибших. Путин добавил, что во время последней атаки ВСУ потеряли более 200 человек.

«Я дал указание министерству обороны подготовить предложения по присвоению этим подразделений почетных наименований», — подчеркнул глава государства.

ВСУ активизировали попытки наступления на Запорожском направлении. ВС России отразили все атаки, а противник потерял минимум 39 единиц техники, заявлял Владимир Путин.