Спецоперация 17 июля 2023, 06:07 Российские снайперы рассказали, каким приметам на удачу верят в зоне СВО «Известия»: российские снайперы рассказали, каким приметам на удачу верят в зоне СВО РИА «Новости»

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Российские снайперы морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) «выцеливают» украинских боевиков в тепловизор. Только за последние семь дней группа снайперов ликвидировала более 10 националистов Украины. При этом бойцы оказались весьма суеверными. О работе бойцов РФ сообщила газета «Известия».

Авторы материала отметили, что снайперы являются суеверными людьми. У каждого бойца имеется своя примета на удачу. Некоторые не бреют бороду, кто-то пишет слова на патронах. Однако есть общее правило — не делать фотографии перед выходом и брать с собой домашний ключ, чтобы обязательно вернуться. У многих солдат есть собственные талисманы.

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«Эта игрушечка — ее подарила моя племянница, ей пять лет <…>», — рассказал снайпер с позывным Мейс.

Во время общения с журналистами военный сжимал в руке маленького плюшевого зайца. Он отметил, что у него есть еще один талисман — тоже игрушка, подаренная четырехлетней девочкой.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео с процессом подготовки снайперов Центрально военного округа в тылу специальной военной операции. В ведомстве объяснили, что уроки стрельбы являются «становлением „охотника“».