Спецоперация 28 июня 2023, 00:33 Российские снайперы прикрыли спецназ и уничтожили противника на Краснолиманском направлении Минобороны: снайперы ЦВО прикрыли спецназ и уничтожили противника в ЛНР РИА «Новости»

Читать 360tv в

Снайперы ЦВО прикрыли действия группы спецназа во время захвата опорного пункта ВСУ на Краснолиманском направлении и предотвратили подход вражеского подкрепления. О слаженной работе военных в зоне СВО РИА «Новости» рассказали в Минобороны.

«Прибыв на место, военнослужащие определили вероятные подходы к опорному пункту и количество личного состава. Дождавшись действия группы, снайперы из винтовок подавили огневые точки и пулеметный расчет противника, тем самым обеспечив подход группы», — отметили в ведомстве.

Реклама

Чтобы качественно выполнять свою работу, снайперы должны иметь отличную физподготовку, хорошо знать местность и уметь хорошо маскироваться в зависимости от места выполнения боевой задачи, добавили в Минобороны.

О маскировке рассказал военный с позывным Каир. Он объяснил, что прячутся снайперы под деревьями, в кронах, а также используют складки местности. Передвигаться необходимо так, чтобы враг не смог заметить солдата не только с земли, но и при помощи дронов, сказал Каир.

Ранее Минобороны опубликовало кадры работы снайперов-дальнобойщиков в зоне СВО. Стрелок Лазарь рассказал, что снайперы могут уничтожить цель на расстоянии свыше двух километров.