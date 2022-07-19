Российские следователи прибыли на место удара ВСУ по Каховской ГЭС

Место удара снарядов украинских боевиков по Каховской ГЭС начали изучать прибывшие в Херсонскую область российские следователи. Видео с места происшествия снял корреспондент РИА «Новости».

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники российского СК фотографируют повреждения, обломки и осколки недалеко от места попадания снаряда. Кроме того, можно увидеть постройки, получившие повреждения в результате ракетного удара.

Корреспондент агентства записал комментарий заведующего сектором пресс-службы Каховской районной администрации Виктора Васильева. Представитель власти пояснил, что съемка проводится на территории корабельного шлюза, входящего в комплекс Каховской электростанции.

«Точечный удар, который нанесли вчера по шлюзу, показал простую вещь. Руководство Украины стремится уничтожить инфраструктуру, которую оно уже не надеется вернуть обратно. Повреждение шлюза приведет к тому, что судоходство по Днепру будет заблокировано на неизвестный срок», — заявил Васильев.

Он добавил, что осколки выпущенной ракеты повредили магистральный трубопровод, через который газ получал весь Бериславский район.

«Таким образом, половина правобережья Херсонской области осталась без газа. Это подтверждение того, что нас собираются „освобождать“ и какими террористическими методами это все делается», — подчеркнул Васильев.

Накануне Новая Каховка попала сразу под два обстрела со стороны украинских войск. Первые снаряды полетели в жилой сектор, но система ПВО перехватила часть ракет. Вечером под обстрелом оказалась Каховская гидроэлектростанция, где погибли два охранника.