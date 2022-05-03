Российские следователи изучат данные о найденой под Херсоном пыточной камере

Следственный комитет России планирует изучить данные и расследовать факт обнаружения пыточной камеры в поселке Зеленовка Херсонской области Украины. В камере нашли тело человека в российской военной форме со следами пыток и увечий.

«Следователи СК России изучат озвученные данные и расследуют данный факт в рамках уже возбужденных в ведомстве уголовных дел», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пыточную камеру обнаружили в подвале кафе «Старый дуб» в поселке Зеленовка в семи километрах от Херсона. Тело без ног в форме российской армии, со следами пыток и перерезанной гортанью, было заминировано. Также в камере нашли шприцы, предположительно, с наркотиками.

Рядом с телом силовики обнаружили предмет, который назвали противотанковой миной. На территории кафе нашли кофры от шведского противотанкового ракетного комплекса.