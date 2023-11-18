18 ноября 2023, 14:11
Российские системы ПВО за сутки сбили две ракеты «Нептун»
МО РФ: системы ПВО за сутки сбили две ракеты «Нептун» и 20 дронов ВСУ
Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили две противокорабельные ракеты «Нептун», пять снарядов системы HIMARS и 20 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Сбиты две противокорабельные ракеты „Нептун“ и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — передали в ведомстве.
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Украинские дроны уничтожили в Харьковской и Херсонской областях, а также в районе Донецкой Народной Республики. Всего с начала спецоперации российские военные ликвидировали 9009 беспилотных летательных аппаратов.
В Минобороны добавили, что противник несет большие потери. На Запорожском направлении бойцы российской армии уничтожили до 140 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, на Донецком — до 180-ти боевиков, боевую машину пехоты Bradley, три пикапа, а также гаубицу «Мста-Б», на Краснолиманском ВСУ лишились до 200 солдат и двух боевых машин.
ВС РФ также уничтожили склад боеприпасов ВСУ на аэродроме «Лозоватка». Еще два арсенала боеприпасов ВСУ ликвидировали в Киевской и Житомирской областях.
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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