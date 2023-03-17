Спецоперация 17 марта 2023, 14:29 Российские системы ПВО за сутки перехватили шесть ракет ВСУ Минобороны сообщило о перехвате шести выпущенных украинскими войсками ракет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Выпущенные украинскими боевиками пять реактивных снарядов системы залпов огня HIMARS и тактическую ракету «Точка-У» перехватили российские системы противовоздушной обороны в зоне проведения специальной военной операции за минувшие сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он добавил, что также за сутки системы ПВО уничтожили в воздухе 14 украинских беспилотников. Снаряды и дроны обнаружили около села Корсунка и города Голая Пристань Херсонской области, города Рубежное Луганской Народной Республики, села Котляровка и поселка Ольшана Харьковской области.

Реклама

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия объединенной российской группировки войск нанесли удары по огневым позициям 82-х артиллерийских подразделений ВСУ, а также поразили скопления живой силы и техники противника в 112 районах проведения специальной военной операции.

Реклама

Среди ликвидированной техники уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6 около села Мирное Харьковской области, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 в районе поселка Редкодуб Донецкой Народной Республики.