Спецоперация 26 августа 2023, 15:24 Российские системы ПВО уничтожили 37 дронов ВСУ за сутки Минобороны РФ: системы ПВО ликвидировали 37 украинских беспилотников за сутки VoidWanderer / Викимедиа

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Российская армия за сутки сбила 37 беспилотников с помощью систем ПВО. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Средства противовоздушной обороны перехватили также 12 снарядов, выпущенных из РСЗО HIMARS.

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«В районе населенного пункта Чугуево Днепропетровской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18», — заявили в пресс-службе.

Ведомство также сообщило о поражении пункта управления бригады территориальной обороны ВСУ.

ВС России отразили пять ударов штурмовых отрядов украинской армии на Купянском направлении. Противник потерял за сутки до 50 человек, а также большое количество военной техники, в том числе САУ Krab и гаубицы Д-20.

Ранее ВМС Украины создали отдельное подразделение для применения морских дронов. Президент страны Владимир Зеленский вручил новой бригаде боевой флаг.