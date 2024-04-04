Спецоперация 04 апреля 2024, 17:56 Российские системы ПВО сбили украинский Су-27 и 196 дронов за сутки Минобороны: российские средства ПВО сбили украинский Су-27 в районе Краматорска РИА «Новости»

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Российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили украинский истребитель Су-27, уничтожили 196 беспилотников, а также перехватили 18 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS возле Краматорска. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Вооруженные силы России также ударили по складу боеприпасов и пункту временной дислокации наемников в Харьковской области. Кроме того, они поразили живую силу и военную технику украинской армии в 135 районах.

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«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 582 самолета, 270 вертолетов, 18 734 беспилотных летательных аппарата», — передали в оборонном ведомстве.

Российские военные за время СВО также ликвидировали почти 500 зенитных ракетных комплексов, свыше 15 тысяч танков и других боевых бронированных машин.

Ранее бойцы армии России ударили по заводу с дронами и поезду с военными под Харьковом. Помимо этого, они атаковали танковое училище, куда перед этим привезли западную технику.