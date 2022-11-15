15 ноября 2022, 13:46
Российские системы ПВО сбили семь украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области
Минобороны сообщило об уничтожении семи беспилотников ВСУ в Донбассе и Херсонской области
Российские системы ПВО сбили семь украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, союзникам также удалось перехватить три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.
Представитель Минобороны рассказал, что вражеские беспилотники сбили в небе над селами Сальково и Раденск, а также над городом Таврийск Херсонской области. Украинские БПЛА сбили в районе населенных пунктов Новокраснянка и Краснореченское ЛНР и Новоандреевка Донецкой Народной Республики.
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«Кроме того, перехвачены три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Скадовск Херсонской области», — отметил Игорь Конашенков.
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В Минобороны раскрыли подробности освобождения села Павловка в ДНР. По словам Конашенкова, российские военные уничтожили до 1400 бойцов Вооруженных сил Украины, а также вывели из строя ряд вражеской техники. Речь идет о двух самолетах Су-25, вертолете Ми-8 и двух артиллерийских системах М777 американского производства.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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