20 февраля 2023, 14:41
Российские системы ПВО сбили 15 украинских беспилотников за сутки
Минобороны России сообщило об уничтожении 15 украинских БПЛА за прошедшие сутки
За прошедшие сутки российские системы ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что в зоне проведения спецоперации перехватили один реактивный снаряд РСЗО HIMARS.
Беспилотные летательные аппараты сбили в районах Владимировки, Коломыйчихи, Змиевки, Рубежного, Площанки, Краснореченского и Кременной в ЛНР, а также у села Лесное в Запорожской области. Часть беспилотников уничтожили в ДНР — их вывели из строя у Егоровки, Новоандреевки, Волновахи и Еленовки.
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По словам Конашенкова, за сутки российские военные поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ. Живую силу и технику противника уничтожили в 124 районах.
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«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Изюм Харьковской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины», — добавил представитель министерства обороны.
Ранее ведомство показало видео боевой работы самоходных артиллерийских установок «Мста-С» и гаубиц Д-20. При помощи этой техники ВС России не позволяют ВСУ перебрасывать резервы.
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