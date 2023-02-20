Спецоперация 20 февраля 2023, 14:41 Российские системы ПВО сбили 15 украинских беспилотников за сутки Минобороны России сообщило об уничтожении 15 украинских БПЛА за прошедшие сутки

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За прошедшие сутки российские системы ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что в зоне проведения спецоперации перехватили один реактивный снаряд РСЗО HIMARS.

Беспилотные летательные аппараты сбили в районах Владимировки, Коломыйчихи, Змиевки, Рубежного, Площанки, Краснореченского и Кременной в ЛНР, а также у села Лесное в Запорожской области. Часть беспилотников уничтожили в ДНР — их вывели из строя у Егоровки, Новоандреевки, Волновахи и Еленовки.

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По словам Конашенкова, за сутки российские военные поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ. Живую силу и технику противника уничтожили в 124 районах.

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«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Изюм Харьковской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины», — добавил представитель министерства обороны.

Ранее ведомство показало видео боевой работы самоходных артиллерийских установок «Мста-С» и гаубиц Д-20. При помощи этой техники ВС России не позволяют ВСУ перебрасывать резервы.