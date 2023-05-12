Важное 12 мая 2023, 13:31 Российские силы заняли рубеж на Малоильиновском направлении Минобороны: российские силы заняли рубеж на Малоильиновском направлении

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Вооруженные силы России заняли рубеж на Малоильиновском направлении с учетом выгодных условий Берховского водохранилища. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«На Малоильиновском направлении с целью повышения устойчивости обороны подразделениями Южной группировки российских войск занят рубеж с учетом выгодных условий Берховского водохранилища», — сказал он.

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По его словам, российские военнослужащие проявили себя мужественно, они отражали атаки Вооруженных сил Украины. Речь идет о военных 200-й и 4-й мотострелковых бригад, а также об экипажах армейской авиации и других подразделениях ВС России.

Военнослужащие уничтожили на этом направлении за последние сутки 540 бойцов ВСУ, а также восемь танков и еще свыше 20 единиц другой бронетехники. Конашенков уточнил, что противник потерял на Донецком направлении 900 человек за последние 24 часа.