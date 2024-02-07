Спецоперация 07 февраля 2024, 07:40 Российские силы заняли опорные пункты ВСУ у запорожского села Приютного Рогов: ВС РФ заняли опорные пункты ВСУ неподалеку от запорожского села Приютного РИА «Новости»

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Российские бойцы заняли несколько опорных пунктов ВСУ к северу от села Приютного в Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наши подразделения продвинулись <…> в среднем на 300-400 метров, взяли несколько опорников противника», — процитировала его «Газета.ru».

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ВС России продвигаются при поддержке беспилотников и артиллерии.

Рогов напомнил, что Приютное несколько месяцев находилось в серой зоне.

Накануне, 6 февраля, Минобороны сообщило, что расчеты FPV-дронов ставропольских десантников нанесли на Запорожском направлении эффективный удар по личному составу ВСУ в укрытиях. В результате армия противника потеряла до одного отделения пехоты.

А за сутки на этом направлении удалось ударить по трем украинским бригадам в районе Работина, Нестерянки и Пятихатки и ликвидировать почти 100 украинских военнослужащих, две бронированные машины и два пикапа.