18 апреля 2023, 15:14
Российские силы заняли еще три квартала в Артемовске
Минобороны: штурмовые отряды заняли еще три квартала в Артемовске
Российские силы заняли еще три квартала в северной, центральной и южной частях Артемовска. Об этом сообщило Министерство обороны России.
В ведомстве рассказали, что штурмовые отряды прикрывали десантники, а также подразделения Южной группировки войск. Они не давали противнику атаковать с флангов.
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«Для поддержки штурмовых отрядов авиацией за сутки совершено шесть самолетовылетов. Артиллерийскими подразделениями группировки выполнены 63 огневые задачи», — отметили в Минобороны.
Кроме того, российские летчики и артиллеристы пресекли контратаки украинской армии, подразделения которой выдвинулись в районы Часов Яра и Константиновки. По информации ведомства, в результате действий ВС России Вооруженные силы Украины за сутки на Донецком направлении потеряли свыше 290 военнослужащих и наемников. Также была ликвидирована машина РСЗО «Град», американская артиллерийская система М777 и другая техника.
Накануне российские штурмовые отряды в Артемовске взяли два квартала на северо-западе и в центре города.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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