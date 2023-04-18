Спецоперация 18 апреля 2023, 15:14 Российские силы заняли еще три квартала в Артемовске Минобороны: штурмовые отряды заняли еще три квартала в Артемовске РИА «Новости»

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Российские силы заняли еще три квартала в северной, центральной и южной частях Артемовска. Об этом сообщило Министерство обороны России.

В ведомстве рассказали, что штурмовые отряды прикрывали десантники, а также подразделения Южной группировки войск. Они не давали противнику атаковать с флангов.

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«Для поддержки штурмовых отрядов авиацией за сутки совершено шесть самолетовылетов. Артиллерийскими подразделениями группировки выполнены 63 огневые задачи», — отметили в Минобороны.

Кроме того, российские летчики и артиллеристы пресекли контратаки украинской армии, подразделения которой выдвинулись в районы Часов Яра и Константиновки. По информации ведомства, в результате действий ВС России Вооруженные силы Украины за сутки на Донецком направлении потеряли свыше 290 военнослужащих и наемников. Также была ликвидирована машина РСЗО «Град», американская артиллерийская система М777 и другая техника.

Накануне российские штурмовые отряды в Артемовске взяли два квартала на северо-западе и в центре города.