Спецоперация 28 ноября 2023, 14:38 Российские силы заняли более выгодные позиции в районе Артемовска Минобороны: ВС РФ заняли более выгодные позиции в районе Артемовска РИА «Новости»

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Российские силы заняли более выгодные рубежи и позиции в районе Артемовска в Донецкой Народной Республике. Об этом доложил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на традиционном брифинге.

«На Донецком направлении подразделения „Южной“ группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии заняли более выгодные рубежи и позиции в районе города Артемовска», — говорится в сообщении.

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Помимо этого, российские военнослужащие отразили три украинские атаки и нанесли поражение живой силе ВСУ в районах Часова Яра, Георгиевки и Клещеевки в ДНР.

За последние сутки украинские вооруженные силы потеряли на этом направлении до 135 человек и три пикапа.

На Купянском направлении потери противника составили до 30 человек, на Краснолиманском — до 40 военнослужащих, на Южнодонецком — до 75. На Запорожском направлении ВСУ лишились до 65 военнослужащих, на Херсонском — еще до 40.