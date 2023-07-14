Спецоперация 14 июля 2023, 09:02 Российские силы закрепились на окраинах Новоселовского, идут ближние бои — Марочко Офицер Марочко: за Новоселовское в ЛНР начались бои на ближней дистанции Пресс-служба Минобороны

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Российским бойцам удалось закрепиться на восточной части поселка Новоселовское в Луганской Народной Республике, началось освобождение населенного пункта. Сейчас военные ведут бои на ближней дистанции. Об этом в Telegram-канале сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Позиционные боестолкновения идут с применением вооружения ближнего боя. Также наши наступающие порядки поддерживает бронетехника, ВКС и артиллерия», — написал он.

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По словам Марочко, под огневым контролем ВС России находится восточная часть, проходящая по железнодорожной ветке. Противник находится в западных районах. В лесополосе ВСУ оборудовали хорошо укрепленные позиции, их также поддерживает артиллерия.

Накануне российские силы провели успешную контратаку и взяли под огневой контроль участок трассы Н-26 под Новоселовским. По этой дороге ВСУ эвакуировали раненых солдат и снабжали свои подразделения на передовой. ВС России удалось нарушить логистику противника.