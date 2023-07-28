Спецоперация 28 июля 2023, 14:46 Российские силы захватили французский танк на Запорожском направлении Владимир Рогов: ВС России захватили французский танк AMX-10 RC на Запорожском направлении Викимедиа

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Вооруженные силы России захватили французский танк AMX-10 RC в почти идеальном состоянии на Запорожском направлении. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель местного общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Французский тяжелый колесный танк AMX-10 RC захвачен на линии фронта нашими бойцами в очень хорошем состоянии», — сказал Рогов.

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Он добавил, что экземпляр западной военной техники добыли без повреждений. В ближайшее время захваченный танк передадут для изучения специалистам военной промышленности, сообщил «Царьград».

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс указал на бездарное использование AMX-10 RC Вооруженными силами Украины. Технику отправили в лобовую атаку, и она продержалась совсем недолго, отметил журналист. Обозреватель пояснил, что французские машины не предназначены для бронированного прорыва укреплений.