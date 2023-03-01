Важное 01 марта 2023, 14:03 Российские силы за сутки уничтожили до 190 бойцов ВСУ на Донецком направлении Минобороны: российские силы за сутки уничтожили до 190 бойцов ВСУ на Донецком направлении РИА «Новости»

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ВС России за прошедшие сутки уничтожили до 190 военнослужащих ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины», — сказал Конашенков.

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По его словам, также российские военные уничтожили на этом направлении гаубицы Д-30 и Д-20, а также 16 автомобилей. Представитель Минобороны добавил, что ВС России уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Очеретино, а у населенного пункта Новоселовка Первая — базу хранения топлива 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

Вооруженные силы Украины понесли потери и на Херсонском направлении. Украинские силы лишились до 85 бойцов, двух самоходных гаубиц «Акация», танка, 12 автомобилей, трех боевых бронированных машин.