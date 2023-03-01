01 марта 2023, 14:03
Российские силы за сутки уничтожили до 190 бойцов ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: российские силы за сутки уничтожили до 190 бойцов ВСУ на Донецком направлении
ВС России за прошедшие сутки уничтожили до 190 военнослужащих ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины», — сказал Конашенков.
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По его словам, также российские военные уничтожили на этом направлении гаубицы Д-30 и Д-20, а также 16 автомобилей. Представитель Минобороны добавил, что ВС России уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Очеретино, а у населенного пункта Новоселовка Первая — базу хранения топлива 36-й бригады морской пехоты ВСУ.
Вооруженные силы Украины понесли потери и на Херсонском направлении. Украинские силы лишились до 85 бойцов, двух самоходных гаубиц «Акация», танка, 12 автомобилей, трех боевых бронированных машин.
Минобороны РФ
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