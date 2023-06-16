Важное 16 июня 2023, 10:52 Российские силы за сутки отразили 5 атак ВСУ на Донецком направлении Минобороны: на Донецком направлении отражены 5 атак, уничтожены до 215 бойцов ВСУ РИА «Новости»

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ВС России за прошедшие сутки отразили пять атак противника на Донецком направлении, а также уничтожили до 215 военных ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«На Донецком направлении активными действиями Южной группировки войск успешно отражены пять атак противника», — сказано в сообщении.

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Все происходило вблизи населенных пунктов Старомихайловка, Первомайское, Петровское в Донецкой Народной Республике. Российские военные в ходе сражений уничтожили до 215 украинских бойцов, две гаубицы Д-20, пять автомобилей, три боевые бронированные машины.

Около населенного пункта Новгородское ВС России уничтожили склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны ВСУ. Министерство уточнило, что на Времевском выступе боевые действия активнее всего шли в районах населенных пунктов Урожайное и Ровнополь в ДНР.