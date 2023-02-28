Спецоперация 28 февраля 2023, 12:22 Российские силы за ночь уничтожили миномет и установку РСЗО на Херсонском направлении ТАСС: ВС России уничтожили миномет и установку РСЗО противника на Херсонском направлении РИА «Новости»

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Российские военные в ночь на 28 февраля на Херсонском направлении уничтожили миномет и установку реактивной системы залпового огня ВСУ. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.

«Артиллерийским огнем в районе населенного пункта Янтарное уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом», — отметил представитель экстренных служб.

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По его словам, установка РСЗО БМ-21 с боекомплектом попала под артиллерийский огонь в районе поселка Камышаны. На месте погибли трое солдат ВСУ, еще трое получили ранения.

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В понедельник, 27 февраля, российские части уничтожили украинский комплекс «Бук-М1» и радиолокационную станцию уничтожили в ДНР. Кроме того, за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили четыре реактивных снаряда HIMARS и пять украинских беспилотников. Также ВСУ лишились склада боеприпасов в районе Артемовска.