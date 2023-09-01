Важное 01 сентября 2023, 15:05 Российские силы за неделю нанесли 5 групповых ударов по военной инфраструктуре ВСУ Минобороны: ВС России за неделю нанесли 5 ударов по военной инфраструктуре ВСУ РИА «Новости»

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Вооруженные силы России в период с 25 августа по 1 сентября пять раз ударили по объектам портовой инфраструктуры, пунктам управления ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.

«В период с 25 августа по 1 сентября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления, центрам радио и радиотехнической разведки противника», — заявили в ведомстве.

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Российские военные поразили за этот время аэродромы, места хранения западных образцов вооружения и боеприпасов. В результате этих действий удалось нарушить управление стратегической системой радиопомех Вооруженных сил Украины, уничтожить цеха по сборке безэкипажных катеров, которые киевский режим применяет для террористических актов.

Также ликвидированы реактивные системы залпового огня, комплексы ПВО, авиационные средства поражения западного производства и бронетехника украинских военнослужащих.