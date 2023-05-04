Спецоперация 04 мая 2023, 08:21 Российские силы за день поразили 20 артиллерийских позиций ВСУ Группировка войск «Центр» поразила пять опорных пунктов и 20 артиллерийских позиций ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные за день нанесли удары по 20 артиллерийским позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

Военный уточнил, что всего группировка ударила по 130 целям, из них более 100 — районы сосредоточения живой силы и техники украинских войск. Под огонь российских сил попали, в том числе, пять опорных пунктов и около 20 артиллерийских позиций ВСУ. Кроме того, расчет противовоздушной обороны ликвидировал беспилотный летательный аппарат противника.

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Минобороны сообщило о ликвидации самоходной артиллерийской установкой «Акация» опорного пункта ВСУ в районе Угледара на Южно-Донецком направлении. В результате удара погибли четыре боевика. По данным оборонного ведомства, на Запорожском направлении артиллерия ВС РФ пресекла попытку украинских военных провести разведку боем передовых позиций ВС РФ. В этой операции удалось уничтожить бронеавтомобиль «Козак», пикап и семь боевиков.