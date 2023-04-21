Спецоперация 21 апреля 2023, 09:52 Российские силы взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске Советник Пушилина Ян Гагин: российские войска взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске РИА «Новости»

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Российские силы взяли в котел группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске. Об этом ТАСС сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилин Ян Гагин.

Он пояснил, что бойцы ЧВК «Вагнер» вышли к дороге Артемовск — Часов Яр, по которой шло снабжение группировки украинских войск. Штурмовики взяли под свой контроль несколько сотен метров полосы, теперь подвоз боеприпасов и живой силы противника стал невозможен.

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«Таким образом, крышка котла, по сути, захлопнулась», — сказал Гагин.

Ранее Гагин рассказал об огромных потерях, которые украинские подразделения несут в боях за Артемовск. При этом небольшие группы войск предпринимают попытки сбежать из города или сдаться в плен. Он отметил, что сейчас российские силы контролируют 90% Артемовска.

По данным СМИ, бойцы ЧВК «Вагнер» перерезали «дорогу жизни» украинской армии в Артемовске. Кроме того, штурмовики захватили отель «Транзит» и ведут наступление рядом с улицами Победы, Леваневского, Глеба Слободина и Дачной.