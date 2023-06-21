Спецоперация 21 июня 2023, 11:25 Российские силы взяли под контроль укрепрайон «Зверинец» на Марьинском направлении Пушилин: ВС России взяли под контроль укрепрайон «Зверинец» на Марьинском направлении РИА «Новости»

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Военнослужащие Вооруженных сил России освободили и взяли под контроль укрепрайон «Зверинец» на Марьинском направлении. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире канала «Соловьев Live».

«По Марьинскому направлению — там и чеченские, и другие подразделения немаловажную позицию заняли и освободили так называемый „Зверинец“», — процитировал врио главы ДНР RT.

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По словам Пушилина, контролирование укрепрайона украинскими боевиками серьезно мешало. Российские военнослужащие подходили к «Зверинцу» с разных сторон, и теперь он полностью контролируется подразделениями ВС РФ, заключил врио главы ДНР.

Ранее бойцы российской группировки «Юг» вдвоем захватили опорный пункт ВСУ на Марьинском направлении. Противник постоянно обстреливал из этой локации позиции российских войск.