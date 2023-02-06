Эксклюзив 06 февраля 2023, 15:07 Российские силы взяли под контроль Николаевку в ДНР Минобороны: российские силы взяли под контроль Николаевку в ДНР РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военнослужащие взяли под контроль Николаевку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики», — сказал Конашенков.

Реклама

Уточняется, что освободить этот населенный пункт удалось благодаря добровольцам из штурмовых отрядов, а также действиям артиллерии и ракетчиков. В ведомстве заявили, что на Купянском направлении за сутки уничтожены до 40 украинских бойцов, на Краснолиманском — более 1000.

Реклама

ВС России на Донецком направлении ликвидировали до 90 националистов, а на Запорожском и Южно-Донецком — свыше 70. Также за прошедшие 24 часа российские ПВО сбили 15 снарядов РСЗО HIMARS и четыре украинских беспилотника.

Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили радиолокационную станцию украинского ЗРК С-300 и РЛС контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-36 в Харьковской области. Известно, что ВСУ потерпели поражение в Новодаровке Запорожской области и в Угледаре Донецкой Народной Республики.