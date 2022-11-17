Важное 17 ноября 2022, 15:22 Российские силы взяли под контроль дорогу на Южно-Донецком направлении Минобороны РФ сообщило о полном контроле над дорогой на Южно-Донецком направлении РИА «Новости»

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Российские военные взяли под полный контроль дорогу между Никольском и Павловкой на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«На Южно-Донецком направлении взята под полный контроль российских войск дорога между населенными пунктами Павловка и Никольское Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении министерства.

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Ведомство уточнило, что на этом направлении ВС России пресекли три атаки. В результате российские военные уничтожили свыше 60 боевиков, шесть бронемашин и два танка. Бои проходили около населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новомихайловка.

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Минобороны заявило об освобождении Павловки еще 14 ноября. Это дает возможность российским войскам дальше наступать в Донбассе. Врио главы ДНР Денис Пушилин объяснил, что без занятия этого села освобождение Угледара была бы крайне сложным. Освобождение последнего нужно, чтобы отодвинуть ВСУ дальше от Донецка.