Спецоперация 22 января 2023, 15:10 Российские силы вышли к селу Ивановское, куда сбежали ВСУ из Клещеевки «Военное обозрение»: бойцы ЧВК «Вагнер» взяли опорные пункты ВСУ при подходе к Ивановскому РИА «Новости»

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Село Ивановское в Донецкой Народной Республике стало новой целью для штурмовых групп частной военной компании «Вагнер». В этот населенный пункт сбежали украинские боевики из освобожденной Клещеевки. Об этом сообщило издание «Военное обозрение».

В ходе наступления к оккупированному селу российские бойцы взяли несколько опорных пунктов украинских боевиков. Освобождение Ивановского откроет дорогу на Часовой Яр, а также отрежет Артемовск от оставшихся путей снабжение и позволит полностью окружить город.

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Оказывающий сильное сопротивление противник остановить российские силы не может. У командования ВСУ на этом направлении осталось минимальное количество резервов. Большую часть перебросили на Запорожское направление, где началось наступление Вооруженный сил России.

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Серьезные бои идут за село Парасковиевку, расположенное между Артемовском и Соледаром. Для войск противника это важнейший дорожный узел для поддержания сил в пока еще оккупированном городе. При этом в командовании ВСУ поняли серьезность будущих городских боев, поэтому начали выводить из населенного пункта штабы и тыловые подразделения.

Об освобождении села Клещеевки, расположенного в девяти километрах от Артемовска стало известно в минувшую пятницу, 20 января. В Минобороны заявили, что в населенный пункт зашли силы добровольцев штурмовых отрядов при огневой поддержке войск Южного военного округа.