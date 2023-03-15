Спецоперация 15 марта 2023, 10:04 Российские силы вынудили ВСУ сосредоточить силы на опасных участках в районе Сватова Марочко: ВСУ теряют позиции на участке Сватово — Кременная РИА «Новости»

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Положение ВСУ продолжает ухудшаться на участке Сватово — Кременная, заявил в Telegram подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его данным, противник вынужден бросать некоторые позиции и сосредотачивать основные силы на опасных участках.

Марочко подчеркнул, что российские силы проводят активные наступательные действия, регулярно наносят точные огневые поражения ВСУ. Из-за этого украинская армия несет большие потери, а ее положение усугубляется и в стратегическом, и в тактическом плане.

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Ранее он со ссылкой на данные разведки сообщил о переброске в Купянск принудительно мобилизованных украинцев. По его словам, их доставляют в город зачастую в наручниках, там помещают в учреждение закрытого типа. Оттуда они выходят уже в военной форме украинского образца.

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ВСУ бросают неподготовленных мобилизованных и под Артемовск. Военный эксперт Алексей Борзенко в беседе с «360» отмечал, что они гибнут в огромном количестве, но для властей Украины это не имеет никакого значения.