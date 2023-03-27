Спецоперация 27 марта 2023, 19:53 Российские силы вслед за окружением Артемовска взяли в полукольцо Авдеевку Экс-командир ВСУ признал почти полное окружение Артемовска и взятие в полукольцо Авдеевки РИА «Новости»

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Подразделения Вооруженных сил России почти замкнули окружение Артемовска (украинское название — Бахмут) и взяли в полукольцо Авдеевку. Об этом в беседе с украинским изданием «Страна» заявил бывший командующий ротой батальона ВСУ «Айдар»* Евгений Дикий.

По его оценке, сейчас можно говорить об окружении 4/5 части Артемовска и о наполовину взятой в окружении Авдеевке.

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«Они пытаются сделать из Авдеевки Бахмут-2. То есть они тоже там перешли от тактики лобового штурма <…> к тактике охвата города с разных сторон», — заявил Дикий.

Бывший украинский командующий добавил, что российские войска продвигаются в районе Авдеевки и перерезают трассы. При этом он исключил переброску дополнительных сил от Артемовска на этот участок, так как город близок к полному переходу под контроль ВС России.

Командование ВСУ отправило в район Артемовска самые элитные части, которые прошли подготовку на военных полигонах стран Запада. Такое заявление сделал подполковник Народной милиции Луганской Народной Милиции в отставке Андрей Марочко.

Он пояснил, что командование прекрасно понимает всю плачевность положения на этом участке проведения специальной военной операции, раз не стали жалеть своих самых сильных бойцов, отправляя их в мясорубку.

*Батальон «Айдар» признан в России экстремистским и запрещен.