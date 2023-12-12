Спецоперация 12 декабря 2023, 08:00 Российские силы вскрыли перемещение ВСУ на Краснолиманском направлении Савчук: ВС РФ вскрыли перемещение ВСУ у Серебрянского лесничества Министерство обороны Украины

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Бойцы российской группировки войск «Центр» вскрыли перемещение ВСУ на Краснолиманском направлении, в районе Серебрянского лесничества. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

После того как российские силы заметили перемещение личного состава и техники украинской механизированной бригады, подразделения мотострелковой бригады ВС России при поддержке артиллерийского огня нанесли эффективный удар. Армия противника потеряла около 50 солдат.

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Авиация ударила по четырем командно-наблюдательным пунктам ВСУ и сосредоточению их живой силы и огневых средств в районе Серебрянки и Червоной Дибровы.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в США и на Украине отметили, что обучение украинских бойцов американскими инструкторами перед контрнаступлением оказалось бесплодным. ВСУ не были готовы преодолевать прочную российскую оборону и понесли серьезные потери. Теперь для украинских войск готовят новую стратегию боевых действий на 2024 год.