Спецоперация 28 июля 2023, 09:20 Российские силы успешно отразили атаки ВСУ на Запорожском направлении Группировка «Восток» отразила атаки ВСУ на Запорожском направлении, уничтожив танки и БМП РИА «Новости»

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Российская группировка «Восток» отразила атаки украинских боевиков на Запорожском направлении, уничтожив танки, БМП, пехоту и бронированные машины противника. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Попытка атаки предпринималась в направлении Работина. Российские военнослужащие также поразили пункт временной дислокации и опорный пункт ВСУ. Кроме того, удалось пресечь попытку украинских войск пополнить резервы в районе Приютного. Прибывшую живую силу ликвидировали.

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Олег Чехов добавил, что в контрбатарейной борьбе, развернувшейся в Малой Токмачке Запорожской области, уничтожили реактивную систему залпового огня ВСУ. Помимо этого, ВС России поразили пункт временной дислокации боевиков возле Вольного Поля и опорный пункт в Луговском.

Бомбардировочная авиация «Востока» нанесла успешные удары по пунктам временной дислокации украинской армии в Малой Токмачке, Орехове, Новоданиловке и Комсомольском, а штурмовая авиация поразила места скопления живой силы противника в районах Жеребянки, Пятихатки, Новоданиловки и Приютного.