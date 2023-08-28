Спецоперация 28 августа 2023, 10:58 Российские силы уничтожили украинскую гаубицу «Мста-Б» в Херсонской области Группировка «Днепр» на Каховском направлении поразила гаубицу ВСУ «Мста-Б» РИА «Новости»

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На Каховском направлении в Херсонской области соединения группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили гаубицу «Мста-Б» с боекомплектом ВСУ. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона. Его слова привел ТАСС.

«Потери: трое военнослужащих ВСУ уничтожены, четверо получили ранения различной степени тяжести», — указал источник.

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По его словам, российские военные ликвидировали в островной зоне позицию армии Украины, на Херсонском направлении — 120-мм миномет с расчетом и боекомплектом. ВС России также поразили место дислокации подразделения противника.

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