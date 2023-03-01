Спецоперация 01 марта 2023, 09:44 Российские силы уничтожили украинскую боевую машину пехоты в Артемовске Командир из группы «Вагнер»: украинскую БМП уничтожили в бою за южные кварталы Артемовска РИА «Новости»

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Бойцы из группы «Вагнер» ударили по боевой машине пехоты ВСУ на юге Артемовске. Это произошло во время сражения за частный сектор. Об этом заявил командир штурмового взвода РИА «Новости».

Он сообщил, что украинская бронетехника несколько дней обстреливала российские позиции. В итоге для нее подготовили засаду.

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«Эта БМП начала себя слишком нагло вести, начала выкатываться на передний край. Был отдан приказ сжечь БМП. Скорее всего, [командир машины] даже не ожидал, что наши позиции уже продвинулись. Он выкатился внаглую — и сожгли его, естественно», — заявил командир.

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Артемовск находится в подконтрольной киевскому режиму части ДНР. Город является важным транспортным узлом, с помощью которого идет снабжение украинских военных в Донбассе.

Уже несколько месяцев продолжаются ожесточенные бои за этот населенный пункт. Советник президента Украины Александр Роднянский не исключил, что при стратегической необходимости ВСУ могут отступить из Артемовска.