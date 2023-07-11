Спецоперация 11 июля 2023, 11:32 Российские силы уничтожили украинских диверсантов под Кременной Полковник Киселев: российские силы уничтожили более 20 диверсантов под Кременной РИА «Новости»

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Российские военные ликвидировали более 20 украинских диверсантов во время попытки прорыва под Кременной в ЛНР. Об этом заявил в эфире программы «Соловьев. Live» полковник Виталий Киселев.

«По кременскому лесу. Буквально несколько дней назад были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы, которые также пытались прорваться», — сказал он.

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Речь идет об уничтожении свыше 20 человек, уточнил Киселев. Глава Чечни Рамзан Кадыров в июне сообщал в своем Telegram-канале, что российские военнослужащие разбили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) 95-й отдельной штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины под Кременной. По его словам, пятеро бойцов Вооруженных сил Украины оказались в плену.

Накануне стало известно, что ВС России за прошлую неделю отразили на Луганском направлении свыше 70 атак ВСУ. В результате боевых действий военные уничтожили более 2,5 тысячи украинских солдат.