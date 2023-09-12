Спецоперация 12 сентября 2023, 15:17 Российские силы уничтожили турецкую РСЗО Т-122 на Купянском направлении Минобороны: ВС России уничтожили РСЗО Т-122 Sakarya производства Турции РИА «Новости»

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Группировка Вооруженных сил России «Запад» в течение суток ликвидировала до 25 украинских солдат на Купянском направлении. Под удар попала техника ВСУ, в том числе боевая машина РСЗО Т-122 Sakarya турецкого производства. Об этом сообщили на ежедневном брифинге Минобороны.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США», — указали в сообщении.

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ВС России ликвидировали гаубицы TRF1 французского производства и Д-20, САУ «Гвоздика» и боевую машину РСЗО Т-122 Sakarya турецкого производства.

Российские авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 68-й егерской бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад армии Украины в районах Новоегоровки, Синьковки и Загоруйковки в Харьковской области.

Ранее глава пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении вертолеты и штурмовики ВС РФ нанесли 24 удара по живой силе и технике ВСУ и отразили две атаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады украинской армии в направлении Берестового.