Спецоперация 08 мая 2023, 03:44 Российские силы уничтожили склады ВСУ в Запорожской области Член ВГА Рогов: ВС РФ ударили по складам и позициям ВСУ в Орехове в Запорожской области РИА «Новости»

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Российские военные ударили по складам противника в подконтрольной Украине части Запорожской области. Также удар пришелся по позициями боевиков. Об этом сообщил член Главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Прилеты по складам и позициям боевиков ВСУ в Орехове Запорожской области», — написал он.

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Тем временем стало известно, что взрывы в Одессе вызвали российские ракеты, которым удалось разрушить аэропорт и мост. Это не даст ВСУ перебросить войска в зону СВО. Пострадало также скопление вражеской техники.

Беспокойно сегодняшней ночью и в Артемовске. Рогов ранее сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» начали мощный штурм в городе. Украинские аналитики в ночной сводке написали, что ситуация в западных районах сложная и наступление российских солдат остановить не получается.