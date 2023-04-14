Спецоперация 14 апреля 2023, 15:31 Российские силы уничтожили склад ВСУ с боеприпасами в Запорожской области Минобороны сообщило об уничтожении украинского склада с боеприпасами в Запорожье РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы России уничтожили украинский склад с боеприпасами в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.

«В районе населенного пункта Червоная Криница <…> уничтожен склад с боеприпасами украинских войск», — уточнили в ведомстве.

Реклама

На Запорожском и Южно-Донецком направлении удары наносила авиация и артиллерия группировки войск «Восток». Противник лишился живой силы и техники. За сутки здесь уничтожили до 40 украинских военнослужащих, две бронемашины, два пикапа и две гаубицы Д-30.

Ранее Минобороны показало видео ликвидации склада боеприпасов украинских боевиков одним попаданием. Сначала арсенал ВСУ загорелся, затем, после детонации боеприпаса, в воздух выбросило столб огня и черного дыма.

В четверг, 13 апреля, ВС России уничтожили два украинских склада с оружием в районе населенных пунктов Невское и Гуляйполе, сообщило Nation News.