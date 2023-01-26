Спецоперация 26 января 2023, 14:26 Российские силы уничтожили РЛС украинского ЗРК С-300 под Николаевом Минобороны сообщило об уничтожении РЛС украинского ЗРК С-300 в Николаевской области Пресс-служба Минобороны

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Российские военные за прошедшие сутки уничтожили в Николаевской области радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, ракетные войска, артиллерия и оперативно-тактическая авиация ВС России за последние 24 часа нанесли удар по 83 артиллерийским подразделениям на огневых позициях. Также в 119 районах они поразили бойцов ВСУ и военную технику.

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«В районе города Очакова Николаевской области уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300», — сказал Конашенков.

Российские средства ПВО сбили украинский военный самолет Су-25 в районе Угледара в Донецкой Народной Республике. Кроме того, военнослужащие ВС России за сутки уничтожили восемь беспилотников ВСУ около Никольского в ДНР, Житловки, Кременной и Новокраснянки в ЛНР, Дорожнянки и Новопрокоповки в Запорожской области.