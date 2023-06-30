Спецоперация 30 июня 2023, 11:12 Российские силы уничтожили расчет ВСУ на Херсонском направлении ТАСС: группировка войск «Днепр» уничтожила расчет ВСУ на Херсонском направлении РИА «Новости»

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Соединения группировки войск «Днепр» ликвидировали 120-миллиметровый минометный расчет ВСУ на Херсонском направлении около Антоновского моста. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск „Днепр“ на Херсонском направлении уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему в районе населенного пункта Антоновка», — сказал он.

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По его словам, Вооруженные силы Украины потеряли трех своих бойцов, еще четверо украинских военных получили ранения разной степени тяжести. Поселок Антоновка расположен на северо-восточной окраине Херсона, он примыкает к Антоновскому мосту.

За последние сутки российские военнослужащие уничтожили на этом направлении еще один 120-миллиметровый минометный расчет, а также боекомплект к нему. Это произошло около населенного пункта Ольговка. Кроме того, ВС России ликвидировали гаубицы М-777 с боекомплектом в районе Надднепрянского и Ингульца.