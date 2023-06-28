Спецоперация 28 июня 2023, 10:15 Российские силы уничтожили позиции ВСУ на Херсонском направлении Группировка войск «Днепр» ликвидировала минометный расчет ВСУ на Херсонском направлении РИА «Новости»

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Соединения группировки российских войск «Днепр» ликвидировали на Херсонском направлении позиции одного из подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По словам собеседника агентства, российские военные подбили пушку-гаубицу Д-20 с боекомплектом, а также поразили минометный расчет. В результате потери противника составили 24 человека убитыми, еще 14 военнослужащих ВСУ получили ранения различной степени тяжести.

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На Каховском направлении уничтожили две позиции украинских подразделений в районе Мылового и Республиканца. Помимо этого, российская группировка ликвидировала два плавсредства противника.

Ранее Минобороны России поделилось кадрами работы расчета самоходной реактивной установки разминирования УР-77 «Метеорит», которую прозвали «Змей Горыныч». По данным ведомства, «Змей Горыныч» уничтожил опорные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении и помог захватить позиции без потерь среди личного состава российских сил.