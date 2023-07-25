Спецоперация 25 июля 2023, 11:36 Российские силы уничтожили около трети поставленного на Украину западного вооружения Пушилин: ВС РФ уничтожили около 30% техники и вооружения, поставленных Украине Западом РИА «Новости»

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Российские военнослужащие уничтожили приблизительно треть техники и вооружения, поставленного Украине странами Запада перед контрнаступлением. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».

ВС России видели, сколько боеприпасов и техники направляли Украине западные страны в преддверии контрнаступления, отметил врио главы ДНР.

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«Сейчас можно говорить примерными цифрами: уничтожено примерно в районе 30%», — сказал Пушилин.

Исполняющий обязанности главы республики подчеркнул, что говорить о какой-то точке пока рано. Западные страны продолжают поставлять вооружение ВСУ, напомнил Пушилин. Хотя Украина получает оружие не с такой интенсивностью, как перед контрнаступлением, поставки все же фиксируются, заключил врио главы ДНР.

Ранее Пушилин сообщил, что ситуация на Артемовском направлении стабилизировалась. Однако на тот момент в районе Клещеевки продолжались тяжелые бои.