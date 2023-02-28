28 февраля 2023, 15:41
Российские силы уничтожили на Краснолиманском направлении до 120 националистов
Минобороны РФ: военные уничтожили до 120 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России за прошедшие сутки уничтожило до 120 украинских военных на Краснолиманском направлении. Об этом сообщило Минобороны.
Министерство уточнило, что на этом направлении работали подразделения группировки войск «Центр» и артиллерия.
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«За сутки на данном направлении уничтожено до 120 украинских военнослужащих», — уточнили в ведомстве.
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Также уничтожены самоходная гаубица «Акация», четыре боевые бронированные машины. Удары нанесены по целям в населенных пунктов Червонопоповка, Кузьмино, Червоная Диброва, Стельмаховка Луганской Народной Республики (ЛНР).
Российские силы ликвидировали на Купянском направлении до 25 националистов и две машины. Артиллерия Западной группировки войск поразила подразделениям ВСУ около населенных пунктов Крахмальное и Синьковка Харьковской области, а также рядом с Новоселовским Луганской Народной Республики.
Минобороны РФ
ВСУ
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