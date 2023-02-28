Важное 28 февраля 2023, 15:41 Российские силы уничтожили на Краснолиманском направлении до 120 националистов Минобороны РФ: военные уничтожили до 120 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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ВС России за прошедшие сутки уничтожило до 120 украинских военных на Краснолиманском направлении. Об этом сообщило Минобороны.

Министерство уточнило, что на этом направлении работали подразделения группировки войск «Центр» и артиллерия.

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«За сутки на данном направлении уничтожено до 120 украинских военнослужащих», — уточнили в ведомстве.

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Также уничтожены самоходная гаубица «Акация», четыре боевые бронированные машины. Удары нанесены по целям в населенных пунктов Червонопоповка, Кузьмино, Червоная Диброва, Стельмаховка Луганской Народной Республики (ЛНР).

Российские силы ликвидировали на Купянском направлении до 25 националистов и две машины. Артиллерия Западной группировки войск поразила подразделениям ВСУ около населенных пунктов Крахмальное и Синьковка Харьковской области, а также рядом с Новоселовским Луганской Народной Республики.