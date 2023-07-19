Спецоперация 19 июля 2023, 13:35 Российские силы уничтожили крупнейший склад горючего ВСУ в Херсонской области Владимир Сальдо: группировка «Днепр» уничтожила крупнейший склад ГСМ ВСУ у села Львово РИА «Новости»

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Бойцы группировки войск «Днепр» уничтожили крупнейший склад горюче-смазочных материалов Вооруженных сил Украины в Херсонской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.

Он уточнил, что склад ВСУ находился в районе села Львово во временно оккупированном украинцами Бериславском муниципальном округе.

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«Это был крупнейший армейский склад, который питал горючим все войска врага на правобережье Днепра», — отметил Сальдо.

Врио губернатора указал, что теперь противнику нечем заправлять транспорт.

Сальдо назвал ликвидацию вражеской военной инфраструктуры важной задачей, которую успешно выполняют российские силы, сообщил RT. ВС России не позволят киевскому режиму накопить запасы вооружения и расходных материалов, с помощью которых ВСУ могли бы навредить российской стороне, подытожил врио губернатора Херсонской области.

Ранее Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины бросают пехоту в безуспешные «мясные штурмы», поэтому рядовые солдаты гибнут как мухи. Врио губернатора назвал такое бесчеловечное отношение к людям визитной карточкой киевского режима.