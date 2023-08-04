Спецоперация 04 августа 2023, 10:15 Российские силы уничтожили гаубицу Д-30 и две лодки ВСУ у Днепра ВС России уничтожили 10 боевиков ВСУ и две лодки в островной зоне на Днепре РИА «Новости»

Читать 360tv в

В островной зоне на Днепре соединения группировки войск «Днепр» поразили две лодки ВСУ и гаубицу Д-30. Об этом сообщили в Telegram-канале экстренных служб Херсонской области.

«В районе острова Даманский уничтожены две лодки и 10 боевиков ВСУ», — указали в сообщении.

Реклама

Также российские силы поразили гаубицу Д-30 с боекомплектом. ВСУ потеряли четверых солдат, двое украинских военных получили ранения различной тяжести.

На Херсонском направлении в районе Садового группировка «Днепр» уничтожила 120-миллиметровый миномет с расчетом и боекомплектом к нему. На Каховском направлении ВС РФ ликвидировали позицию ВСУ с еще одним 120-миллиметровым минометом.

Ранее танки ВС РФ поразили украинский склад боеприпасов в Херсонской области. Военные вели стрельбу по заранее выявленной беспилотником локации. Техника, БМП и склады стали для ВС РФ плановыми целями.