04 августа 2023, 10:15
Российские силы уничтожили гаубицу Д-30 и две лодки ВСУ у Днепра
ВС России уничтожили 10 боевиков ВСУ и две лодки в островной зоне на Днепре
В островной зоне на Днепре соединения группировки войск «Днепр» поразили две лодки ВСУ и гаубицу Д-30. Об этом сообщили в Telegram-канале экстренных служб Херсонской области.
«В районе острова Даманский уничтожены две лодки и 10 боевиков ВСУ», — указали в сообщении.
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Также российские силы поразили гаубицу Д-30 с боекомплектом. ВСУ потеряли четверых солдат, двое украинских военных получили ранения различной тяжести.
На Херсонском направлении в районе Садового группировка «Днепр» уничтожила 120-миллиметровый миномет с расчетом и боекомплектом к нему. На Каховском направлении ВС РФ ликвидировали позицию ВСУ с еще одним 120-миллиметровым минометом.
Ранее танки ВС РФ поразили украинский склад боеприпасов в Херсонской области. Военные вели стрельбу по заранее выявленной беспилотником локации. Техника, БМП и склады стали для ВС РФ плановыми целями.
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