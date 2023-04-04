04 апреля 2023, 16:06
Российские силы уничтожили до 70 военных ВСУ в ДНР и Запорожской области
Минобороны: ВС РФ уничтожили до 70 военных ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях
ВСУ потеряли до 70 военнослужащих на Южнодонецком и Запорожском направлениях за сутки. Об этом доложил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия группировки войск «Восток» нанесли поражение подразделениям украинской армии в районах Угледара и Новоселки Донецкой Народной Республики, Орехова и Щербаков Запорожской области. Помимо живой силы, ВСУ потеряли две боевые бронированные машины и гаубицу Д-20.
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Самые большие потери армия противника понесла на Краснолиманском направлении: до 225 солдат, три боевые бронированные машины, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30. На Херсонском направлении ВС России уничтожили до 10 украинских военнослужащих, две гаубицы Д-30 и два автомобиля, на Донецком — до 65 военнослужащих, четыре бронированные машины, два автомобиля и гаубицу. На Купянском направлении армия противника потеряла более 30 человек, две боевые бронированные машины, автомобиль и гаубицу Д-20.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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