Спецоперация 15 марта 2023, 13:56 Российские силы уничтожили до 70 военных ВСУ на Купянском направлении Минобороны: российские силы уничтожили до 70 военных ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Подразделения ВС России поразили до 70 украинских бойцов и военную технику на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

Удары наносились армейской и штурмовой авиациями, огнем артиллерии группировки войск «Запад».

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«Поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Степовая Новоселовка и Тимковка Харьковской области. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих», — уточнили в ведомстве.

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Также российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицу Д-20, произведенную в Польше самоходную гаубицу Krab, три пикапа, боевую бронированную машину, два автомобиля.

Кроме того, противник потерял до 75 своих бойцов на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. ВС России уничтожили там же четыре пикапа, три боевые бронированные машины, самоходную артиллерийскую установку «Акация».