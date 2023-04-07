Важное 07 апреля 2023, 14:30 Российские силы уничтожили до 30 бойцов ВСУ на Купянском направлении Минобороны: группировка «Центр» уничтожила до 30 бойцов ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Группировка «Запад» ударила по подразделениям Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Противник потерял до 30 своих военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, удары наносились с помощью артиллерии и авиации Западной группировки войск. Российские военные поразили подразделения ВСУ около населенных пунктов Кисловка и Синьковка Харьковской области.

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«За сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30», — сказал Конашенков.

Также известно, что ВС России за последние сутки поразили два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины, наблюдательный пункт в ЛНР, ДНР и Херсонской области. Кроме того, противник потерял на Краснолиманском направлении свыше 50 военнослужащих. Там действовала группировка войск «Центр».